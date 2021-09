Facebook annuncia finalmente gli occhiali smart Ray-Ban Stories

Nel corso delle scorse ore vi abbiamo parlato di un nuovo leak che aveva preceduto all’annuncio dei nuovi occhiali smart di Facebook, trovate a questo link il nostro approfondimento. Era solamente questione di tempo, e finalmente nella giornata di oggi il colosso si è esposto sul tutto, svelando al mondo i nuovi dispositivi realizzati in collaborazione con Ray-Ban, i quali prendono il nome di Stories.

Nello specifico, si tratta di uno strumento pensato al fine di catturare foto e video, condividendo ciò che si vede e sentendo la musica, o partecipando a chiamate, con estrema facilità. Ciò è nato da una partnership fra Facebook e EssilorLuxottica, che ha portato i Ray-Ban Stories a essere lanciati sul mercato (anche in Italia), al prezzo di 329€, il quale sale tuttavia in base a diversi importanti fattori legati alla personalizzazione. Il debutto è arrivato anche in Australia, Canada, Irlanda e Regno Unito, e di conseguenza possiamo considerare il nostro paese come uno dei pochi fortunati.

Il dispositivo sfrutta due camere integrate da 5 MP, che permettono di realizzare video fino a 30 secondi e scattare foto sfruttando i relativi bottoni presenti sul prodotto, oppure interpellando con la sola voce l’assistente vocale di Facebook. Nel momento in cui si procedere con l’utilizzo delle suddette camere, che si tratti di video o foto, degli appositi led si illuminano, facendo quindi notare (forse ai fini della privacy) che si sta effettuando una registrazione.

Fra le altre funzionalità troviamo degli speaker e un comparto da 3 microfoni per garantire una buona qualità sul lato delle comunicazioni, come anche un algoritmo per la soppressione del rumore in sottofondo. È possibile procedere con l’acquisto proprio sul sito ufficiale di Ray-Ban, come anche recarsi nei negozi, ovviamente scegliendo uno dei molti modelli presenti in base ai propri gusti e necessità.