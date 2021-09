Xiaomi 11T: nuovi leak mostrano render e specifiche della serie

Come un fulmine a ciel sereno, dei nuovi leak della serie Xiaomi 11T sono apparsi in rete, e questi non hanno mostrato solamente i dispositivi del colosso cinese, ma anche le specifiche tecniche dedicate a questi. Parliamo ovviamente di dati non ancora ufficiali, arrivati Equal Leaks, i quali potrebbero però non essere confermati dalla compagnia nel corso delle prossime settimane, ed è bene quindi prendere per ora il tutto con la dovuta cautela in attesa di informazioni ufficiali da parte dell’azienda, che per fortuna avremo modo di constatare già nel giro di pochissime ora.

Parlando dell’esterno, non ci troviamo davanti a modelli rivoluzionari, visto che l’11T e l’11T Pro presentano un design piuttosto standard. Parliamo di cornici per il display abbastanza sottili, e di una camera da 100 MP, anche se dei report avevano anticipato una risoluzione inferiore. Si parla di uno schermo AMOLED con refresh rate di 120 Hz e AdaptiveSync, con il sensore per le impronte digitali a lato e il SoC Dimensity 1200, il quale presenta 8 core e una frequenza massima di 3.0 GHz e la scheda grafica Mali-G77 MC9.

Passando alla batteria, troviamo una capienza di 5000mAh, con la ricarica rapida che dovrebbe supportare i 120 W. Per quanto concerne lo Xiaomi 11T Pro, dovremmo avere a che fare con più o meno le stesse caratteristiche, con la camera principale però da 108 MP. Il tutto è ancora dubbioso, ma c’è da dire che recentemente Xiaomi ha commentato la situazione relativa alla ricarica da 120 W, come vi abbiamo spiegato nel nostro approfondimento dedicato.

Vi avevamo già parlato tempo a dietro dei primi render degli Xiaomi 11T e Xiaomi 11T Pro leakati, visto che il noto tipster Snoopy aveva approfondito la situazione. Vi rimandiamo al nostro articolo dedicato sulla questione per tutti i dettagli, lo trovate al seguente link.