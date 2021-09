Xiaomi Mi 11T si mostra nei primi render leakati

Sembra che manchi ormai poco all’annuncio ufficiale dei nuovi Xiaomi 11T e 11T Pro 5G, visto che dovremmo avere modo di scoprire finalmente di più nella giornata del 15 settembre, grazie all’evento che il colosso cinese ha già confermato. Non è ancora chiaro se questi terranno la dicitura “Mi“, come approfondito all’interno di questo articolo ormai abbandonata da parte di Xiaomi per creare maggiore chiarezza in merito alle potenzialità delle sue serie di dispositivi.

Grazie a un noto leaker, abbiamo avuto modo di dare una prima occhiata fugace al tutto, purtroppo non ancora ovviamente ufficiale e senza troppi dettagli approfonditi che ci abbiano svelato in anteprima di tutto sui dispositivi in questione. Parliamo di foto emerse per via di Snoopy su Twitter, il quale si è occupato in passato di moltissime fughe di informazioni in merito a davvero tanti articoli di diverse aziende per quel che concerne il settore tecnologico, e che questa volta non si è di certo risparmiato, fornendoci delle immagini ben definite e probabilmente proprio ufficiali, anche se trafugate.

Come recentemente confermato, ci troveremo davanti a dispositivi compatibili con la ricarica HyperCharge a 120 W, il tutto è stato scoperto con un video teaser pubblicato dalla compagnia e poi subito rimosso, e per fortuna non mancherà molto prima di scoprire tutti gli altri dettagli in merito a quello che i prodotti potranno offrirci una volta lanciati. Nelle foto si vede già il retro dello smartphone e la parte frontale, e grazie a queste possiamo notare la presenza di un totale di 3 sensori, con uno più piccolo posto in mezzo fra gli altri 2, assieme anche a un LED flash, come dei tasti per aumentare e diminuire il volume.

Potrebbe all’effettivo trattati di una camera con un obiettivo principale di 180 MP, e ci si aspetta che questi arrivano con schermi OLED in grado di offrire un refresh rate di 120 Hz. Ulteriore dettaglio che si nota è la presenza di una camera punch-hole sul fronte.