Il Samsung Galaxy Note potrebbe tornare molto presto (rumor)

Samsung resusciterà l’amato Samsung Galaxy Note? La linea è stata interrotta per la prima volta quest’anno, quando Samsung ha scelto di non rinnovarla con un nuovo modello, preferendo portare alcune delle funzionalità associate al phablet sui suoi Galaxy Z Fold e Galaxy S21 Ultra.

Eppure, secondo un noto leaker, il Galaxy Note potrebbe tornare già nel 2022. Del resto, parliamo di una linea di smartphone estremamente apprezzata da una nicchia nemmeno troppo piccola di fedeli consumatori molto esigenti.

Le ragioni dietro alla scelta di non presentare un Galaxy Note 21 non sono completamente chiare, ma sembra che Samsung lo abbia in parte fatto per spostare l’attenzione sulla sua nuova linea di smartphone pieghevoli e spingere le vendite del suo Galaxy Z Fold 3, ossia il device che – forse più di tutti gli altri – offre un’esperienza d’uso a metà strada tra tablet e smartphone.

someone in the supply chain has seen evidence of the existence of the next generation Galaxy Note.

— Ice universe (@UniverseIce) September 11, 2021