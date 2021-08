Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 annunciati, ecco tutti i dettagli

Attendevamo da tempo di scoprire i dettagli relativi ai nuovi Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, e finalmente durante l’evento Samsung Unpacked abbiamo avuto modo di scoprire tutte le novità in merito ai due dispositivi pieghevoli. Scopriamo insieme di che si tratta, e il modo in cui Samsung ha intenzione di rendere – come dichiarato tempo a dietro – questo tipo di device lo standard.

Partendo dal Samsung Galaxy Z Fold 3 troviamo un display Infinity Fles da 7,6 pollici con fotocamera sotto allo schermo (da 4 MP), con refresh rate adattivo da 120 Hz. Passando al secondo schermo, abbiamo invece a che fare con un 6,2 pollici HD+ Dynamic AMOLED, anche questa volta con 120 Hz di refresh rate adattivo. Una delle più interessanti novità è il supporto alla S Pen, che sarà disponibile nella Fold Edition e nella Pro. Grazie alle tecnologie inserite, sarà possibile svolgere operazioni su entrambi i display.

Troviamo come fotocamera sul retro 3 sensori, un ultra grandangolare da 12 MP + grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 12 MP, nonché zoom ottico 2x e fino a 10x per quanto concerne il digitale. All’infuori del gioiellino sotto al display, troviamo anche una frontale da 10 MP. Lo Z Fold 3 è alimentato da un octa core a 5nm, con una batteria di 4.400mAh e 12 GB di RAM. Come prezzi troviamo per la versione italiana un primo modello da 1.849€ che avrà 256GB di spazio per l’archiviazione, mentre il migliore, da 1.949€ che ne offrirà invece 512. Le colorazioni disponibili saranno Phantom Black, Phantom Silver, e Phantom Green.

Passando poi al Samsung Galaxy Z Flip 3, abbiamo uno schermo principale FHD+ (2640×1080 pixel) Dynamic AMOLED da 6,7 pollici in 22:9, anche in questo caso con refresh rate adattivo di 120 Hz. Lo schermo esterno più piccolo è un AMOLED da 1,9 pollici, e permette di visualizzare informazioni base, come orario e messaggi. La novità del Flip 3 è anche la presenza della certificazione IPX8, che conferma la possibilità di tenerlo immerso in acqua dolce fino a 30 minuti, accompagnata dalla protezione Gorilla Glass Victus.

Come fotocamere troviamo una frontale da 10 MP, mentre la doppia posteriore presenta due 12 MP, di cui una grandangolare e una ultra grandangolare. Anche questa volta le specifiche non deludono, visto che abbiamo a che fare con 8 GB di RAM, un processore octa-core a 64-bit con processo a 5nm e batteria da 3.300mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 15W e 10W wireless. Passando ai prezzi, troviamo due versioni disponibili, una da 1.099€ con 128 GB di memoria per l’archiviazione e una da 1.149€ con il doppio, ben 256 GB. Le colorazioni disponibili per tutti saranno solamente Black, Green, Lavander e Cream, con Grey, White e Pink che sono invece esclusive Samsung.