Samsung ha abbandonato ufficialmente la serie Galaxy Note?

Dopo che Samsung ha confermato che nel corso di quest’anno non avrebbe lanciato un nuovo smartphone della serie Note, concentrandosi piuttosto su altri tipi di novità nel corso del suo ultimo evento Samsung Unpacked, ci sono delle notizie piuttosto brutte per quel che riguarda il futuro dei dispositivi, che questa volta potrebbe essere piuttosto a rischio. Nulla esclude che un nuovo Note possa arrivare nel corso dei prossimi anni, ma c’è da specificare che Samsung potrebbe aver completamente abbandonato la sua serie, nonostante questa risulti ancora richiesta e apprezzata da molteplici fan.

Come riportato da GalaxyClub a SamMobile, una ricerca approfondita nell’ambito dei trademark di Samsung ha fatto emergere che la compagnia ha all’effettivo deciso di non rinnovare il marchio della serie Galaxy Note, optando invece per Galaxy A, Galaxy M, Galaxy S e Galaxy Z. Ciò suggerirebbe quindi che neanche in una visione a lungo termine ci sia un ritorno per i Note del colosso, almeno forse stando ai piani attuali, con però sorprese che potrebbero invece fornirci un altro punto di vista per questa situazione.

C’è da specificare che Samsung ha reso la S Pen compatibile con il Galaxy S21 Ultra e con il nuovissimo Galaxy Z Fold 3, inoltre che tra le altre cose il pieghevole è diventato particolarmente importante per la linuep dell’azienda, finendo forse per sostituire la serie Note.

Ci teniamo a sottolineare che attualmente nulla è ancora certo, e che di conseguenza non è da escludere che da un momento all’altro Samsung rivoluzioni la situazione presentando un nuovissimo Note, magari fra un dispositivo e l’altro quando deciderà di proporci le sue prossime novità. Prima di lasciarvi, ne approfittiamo per rimandarvi al nostro articolo in cui abbiamo parlato dei possibili display della serie S22, lo trovate qui.