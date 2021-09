Samsung Galaxy S22: un report parla dei display, niente camera sotto lo schermo?

Stando a un report, sembra che i Samsung Galaxy S22 non offriranno una camera sotto lo schermo come avvenuto per il Z Fold 3, svelate anche le possibili dimensioni.

Grazie allo scorso Samsung Unpacked abbiamo avuto modo di scoprire tutte le novità della compagnia, fra Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 che finalmente hanno debuttato sul mercato per mostrare la nuova visione dei pieghevoli secondo l’azienda, con anche ulteriori scoppiettanti novità. I fan sono però già in attesa di un nuovo annuncio per quel che concerne le serie più standard, come ad esempio i Galaxy S22, di cui purtroppo non sappiamo molto, ma che sembrano per fortuna sempre più vicini.

Nel corso delle ultime settimane i rumor sono arrivati a ritmo piuttosto importante, con nuove informazioni che grazie a un leak sono recentemente emerse, almeno per quel che concerne nello specifico i display che i nuovi device targati Samsung dovrebbero offrire. Ovviamente, siamo davanti a dettagli per ora tutt’altro che ufficiali, e che di conseguenza è bene prendere con particolare cautela, almeno fino a che la compagnia non avrà modo di fare chiarezza sulla questione con esattezza.

Stando a Naver, un blog Coreano di cui hanno parlato le pagine di Gizmochina, non ci troveremo davanti a dispositivi con una camera sotto al display. L’utente Twitter Tron, già noto per diversi leak per il settore, ha spiegato che la scelta sarebbe data dal fatto che Samsung non è ancora pronta per produrre in massa questo tipo di tecnologie, e la scelta dell’implementazione potrebbe ridurre le potenzialità della serie e diminuire le vendite.

Sembra che inoltre troveremo un display di 6,06 per la serie S22 e di 6,55 per la serie S22 Plus, quindi più piccoli rispetto agli S21. Per quanto riguarda l’Ultra, si è invece parlato di 6,81 pollici, dettaglio che dovrebbe servire al colosso per creare distinzioni nette. Siamo in attesa di scoprire ancora tutti i dettagli, mentre non è chiara la situazione che riguarderà i chipset sfruttati per ogni modello, vi abbiamo parlato in questo articolo della questione.