Samsung Galaxy S22 dirà addio ai SoC Exynos in Italia?

Un recente report ripreso sulle pagine di Gizmochina ha parlato della serie Galaxy S22 in lavorazione presso Samsung, colosso della sud corea sempre pronto a puntare sulla propria divisione mobile con nuove sorprese. Sembra che questa punterà in particolar modo sui SoC Snapdragon 898 rispetto agli Exynos di nuova generazione pronti a integrare la scheda grafica targata AMD. Nello specifico, come spiegato questi risulterebbero disponibili nella maggior parte dei paesi, fra cui anche l’Italia quasi sicuramente, al contrario dei flagship che offrirebbero gli Exynos.

Un report di Lanzuk riportato da PhoneArena ha infatti accennato a smartphone in arrivo nel 2022 che questa volta opterebbero per l’utilizzo del SoC Exynos 2200, disponibile per poche regioni, principalmente per via di alcuni problemi legati alla produzione di massa. Grazie all’architettura RDNA 2 di AMD, il chip in questione dovrebbe riuscire a battere addirittura l’A14 Bionic di Apple presente nella serie di iPhone 12.

Le informazioni relative ai problemi di produzione di massa per i nuovi chip Exynos, potenzialmente in grado di superare anche gli Snapdragon 898, arrivano assieme ai report che vedono Samsung alla produzione dei nuovi Tensor di Google, pronti ad arrivare nei Pixel 6. Il tutto non è ancora confermato, ma pare si tratterebbe di SoC simili agli Exynos, e potrebbe di conseguenza spiegare la difficoltà nel commercializzare molte unità.

Siamo ancora in attesa di scoprire cosa bolle in pentola in casa Samsung, considerando che però l’azienda ha recentemente parlato di molti nuovi prodotti, fra cui anche i prossimi pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 (li abbiamo approfonditi qui). Nonostante nei piani della compagnia ci siano in particolar modo novità relative a questo tipo di smartphone, la serie S22 dovrà comunque riuscire a presentarsi in ottimo stato come da tradizione, in quanto l’eventuale switch completo potrebbe richiedere molti anni.