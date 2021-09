HBO Max arriva a ottobre in Europa, ma ancora non in Italia

HBO Max ad ottobre arriverà in sei Paesi europei, e nel 2022 sarà disponibile in altre 14 nazioni dell'Europa. Ma rischia di rimanere fuori dall'Italia fino al 2025.

HBO Max si prepara a sbarcare in Europa: la piattaforma streaming il 26 ottobre sarà disponibile in sei Paesi europei, ovvero Spagna, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Svezia e Andorra. L’Italia così come altre nazioni europee per il momento è esclusa dall’accordo.

HBO Max arriverà entro il 2022 in altri Paesi dell’Europa, come Bosnia e Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Moldova, Montenegro, Macedonia, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia e Slovenia. Restano fuori Germania, Regno Unito e Italia che, fino al 2025, hanno un accordo con Sky per distribuire tutto ciò che passa su HBO Max, ma sembra che sia stato aperto un negoziato per arrivare ad un’uscita anticipata.

Ricordiamo che HBO Max è stata lanciata nel 2020 negli Stati Uniti, e conta attualmente 67 milioni di abbonati, e punta ad arrivare a 150 milioni entro il 2025. A guidare la classifica delle piattaforme streaming con più abbonati c’è ancora Netflix con oltre 200 milioni.

HBO Max sta distribuendo al momento, in contemporanea, film Warner Bros. che stanno uscendo anche al cinema, ed avrà tra le sue future produzioni anche Peacemaker, ed altri progetti DC Comics come il film su Batgirl e la serie TV sulla polizia di Gotham City.