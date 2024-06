L’autunno per il settore automobilistico si annuncia caldo e ricco di novità. Una di queste arriva in Europa direttamente dalla Cina per sfidare Tesla con il modello Hongqi EH7. Parliamo di una berlina elettrica, che giungerà per alimentare la concorrenza con Tesla. I primi rumors annunciano un modello che sembra abbia tutte le caratteristiche in regola per mettersi a confronto con la Model S.

I primi paesi ad averla nel mercato saranno Germania, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia. I dettagli giunti in anteprima parlano di un modello destinato a stupire e sorprendere. Si chiama Hongqi EH7, una quattro ruote a batteria dalla forte potenzialità, sia per quella con motore singolo che per la bimotore. I dettagli di lusso sono stati studiati e ideati per meravigliare e rapire i consumatori.

Con 700 km di autonomia, questo modello di auto di lusso cinese rispecchia i canoni di tendenza già conosciuti. Il made in China ultimamente si dedica a linee aerodinamiche e tondeggianti, cercando si simulare l’eleganza di altri marchi come quella della Rolls- Royce, affidandosi ai 4,98 metri di larghezza e ai 1,91 metri di larghezza, con i tre metri di passo. Non sono dettagli superficiali, ma particolari ricercati appositamente per rubare una buona fetta del consenso degli automobilisti amanti del genere di lusso.

Lusso e innovazione, oltre che eleganza

Il modello Hongq1 EH7 è sinonimo di bellezza, lusso ed eleganza, ma anche di alta tecnologia e innovazione, che rendono preziosa l’automobile al suo interno. La strumentazione digitale con uno schermo da 6”, insieme a un touch screen centrale dalle linee arrotondate da 15,5” sono gli aspetti che colpiscono a prima vista. Lo stesso volante ha i comandi touch screen e, insieme al tetto panoramico, raccontano uno stile unico.

Ci saranno due versioni, a motore singolo e trazione posteriore e con doppio motore con trazione integrale. Potenza è la parola d’ordine, con 344 CV per la RWD fino a un massimo di 619 CV per AWD, con una potenza di accelerazione che promette 0-100 km/h in appena 3,5 secondi di velocità, e 5,8 per la RWD. Nessuna notizia sui prezzi, ma sappiamo che arriverà nel prossimo autunno con consegna entro la fine del 2024.