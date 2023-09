Huawei sfida Tesla: “la nostra auto elettrica? Meglio della Model S”

Huawei sta facendo passi importanti nel settore delle auto elettriche in collaborazione con Chery Autos. Ora, finalmente, abbiamo una data per il debutto del primo modello prodotto dalla loro joint venture. Luxeed ha annunciato che il suo modello in stile coupé, la S7, sarà presentato in Cina alla fine di novembre, secondo quanto riportato dal South China Morning Post.

L’unione delle tecnologie di Huawei con l’esperienza manifatturiera di Chery potrebbe aiutare la S7 a farsi notare in un mercato delle auto elettriche sempre più affollato. Richard Yu Chengdong, responsabile dell’unità auto di Huawei, ha espresso grande fiducia nel progetto: “Sarà superiore alla Model S di Tesla sotto vari aspetti”, ha dichiarato durante un evento.

Nel corso dell’evento non sono stati svelati dettagli sulla gamma, sul prezzo e sulle funzionalità tecniche dell’EV, come riportato dal South China Morning Post. Tuttavia, è emerso lo scorso agosto che la S7 sarà basata sulla piattaforma E0X della società di proprietà statale Chery, progettata per veicoli elettrici a trazione integrale con due motori.

Ad ogni modo, come ricorda il webmagazine Engadget, non si tratta del primo approccio di Huawei nel settore delle auto elettriche. L’azienda ha collaborato con il produttore automobilistico Seres per creare un marchio inedito chiamato Aito. Il primo veicolo, l’Aito M5, ha fatto il suo debutto un anno fa.