Batgirl: Leslie Grace racconta come si sta preparando per il ruolo della supereroina

Leslie Grace ha raccontato a Entertainment Weekly la sua preparazione per il ruolo di Batgirl, nel film in sviluppo per HBO Max.

Leslie Grace sarà la protagonista di Batgirl, e l’attrice, intervistata da Enterainment Weekly ha rivelato come si sta preparando per la parte che interpreterà nel film di HBO Max. La Grace sarà affiancata da un attore di spessore come J.K. Simmons, che interpreterà il Commissario Gordon.

Queste sono le parole di Leslie Grace sulla sua preparazione come Batgirl:

Si tratta solo del mio secondo ruolo, ma sto imparando da amici e colleghi il fatto che c’è sempre un po’ di te in ogni personaggio. E facendo un po’ di ricerche per la parte ho scoperto che io e Barbara abbiamo molte cose in comune. Lei è stata sottostimata anche dal padre, ed è stata anche isolata dagli altri, e non vede l’ora di dimostrare che, invece, è in grado di fare delle cose. Questo percorso mi sta insegnando tutto questo. Sto imparando a superare delle barriere, ad andare oltre certi limiti, ed a mettere un po’ di testardaggine nel personaggio di Barbara.

Batgirl ha anche trovato i suoi registi, che saranno Adil El Arbi e Bilall Fallah, che hanno già realizzato Bad Boys for Life, e che realizzeranno la serie TV dedicata a Ms Marvel.

Il lungometraggio sarà distribuito su HBO Max. A scrivere il film su Batgirl sarà la sceneggiatrice di Birds of Prey e The Flash Christina Hodson. Mentre la produttrice di Crudelia, Kristin Burr, lavorerà alla produzione del progetto.