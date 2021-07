Batgirl: J.K. Simmons in trattative per interpretare il Commissario Gordon

J.K. Simmons è in trattative per tornare a interpretare il Commissario Gordon nel film di HBO Max su Batgirl.

Dopo una fugace apparizione in Justice League J.K. Simmons potrebbe riprovarci: l’attore, secondo quanto filtra dai siti americani, sarebbe in trattative per tornare a interpretare il Commissario Gordon nel film di HBO Max su Batgirl.

Il fatto che J.K. Simmons possa fare il Commissario Gordon in Batgirl rappresenta un qualcosa d’importante, considerando che il character è il padre di Barbara Gordon, e quindi avrebbe un ruolo di grande rilevanza all’interno del film.

In passato Simmons aveva detto di essere stato contento di aver potuto vestire i panni di Gordon in Justice League, alludendo al fatto che non era fondamentale per lui tornarlo a interpretare. Intanto la protagonista di Batgirl sarà Leslie Grace.

Batgirl ha anche trovato i suoi registi, che saranno Adil El Arbi e Bilall Fallah, che hanno già realizzato Bad Boys for Life, e che realizzeranno la serie TV dedicata a Ms Marvel.

Il lungometraggio sarà distribuito su HBO Max. A scrivere il film su Batgirl sarà la sceneggiatrice di Birds of Prey e The Flash Christina Hodson. Mentre la produttrice di Crudelia, Kristin Burr, lavorerà alla produzione del progetto.

