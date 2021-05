Ms. Marvel: concluse le riprese della serie TV

La nuova produzione dei Marvel Studios è arrivata a concludere la fase di riprese, o almeno questo è quanto è stato riportato dai siti specializzati americani, che hanno rivelato che Ms Marvel ha concluso i lavori sul set.

Le riprese di Ms Marvel si sarebbero svolte tra la Georgia, gli Stati Uniti e la Thailandia. Gli episodi girati in Thailandia sono stati il quarto ed il quinto della serie, che è suddivisa in sei puntate, ed a girarli è stato Obaid-Chinoy. La produzione thailandese avrebbe coinvolto be 450 persone, e si sarebbe svolta per lo più a Bangkok.

Nonostante ci fosse stata una recrudescenza della pandemia in Thailandia, le riprese di Ms. Marvel si sono potute concludere grazie ad una speciale deroga concessa alla produzione. Negli ultimi tempi sono trapelate anche le prime foto della giovane protagonista nei panni della supereroina.

Il fumetto dedicato a Ms. Marvel, che ha esordito nel 2014, si è guadagnato negli anni riconoscimenti da parte del pubblico e della critica. La storia del character di Ms. Marvel è abbastanza particolare. L’alterego della supereroina è una ragazza pakistana di 16 anni, il cui nome è Kamala Khan. La giovane vive nel New Jersey, e, nei fumetti di cui è protagonista, si trova a dover gestire dei poteri, che ha acquisito accidentalmente, con il fatto di far parte di una famiglia piuttosto radicata in certe tradizioni, che la giovane Kamala non riesce a condividere.

La serie TV dovrebbe uscire entro questo 2021.