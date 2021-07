Batgirl: Leslie Grace sarà Barbara Gordon nel film di HBO Max

Leslie Grace sarà Batgirl nel film di HBO Max: l'attrice è stata scelta in una lista che vedeva altre tre candidate per la parte.

Dopo le voci che avevano parlato di diverse attrici provinate per la parte di Batgirl, è stato trovato il nome che occuperà il ruolo della protagonista Barbara Gordon: stiamo parlando di Leslie Grace. La stessa attrice, dopo che la notizia si è diffusa sul web, ha rilasciato un commento sui social.

Queste sono le parole di Leslie Grace sul suo ingaggio come Batgirl:

Sono entusiasta di poter interpretare Barbara Gordon, la vostra Batgirl! Non riesco a credere a quello che sto scrivendo, grazie DC Comics per avermi fatto entrare dentro la famiglia, sono pronta a darvi tutto ciò che ho!

Insomma, l’entusiasmo non manca all’attrice che è già apparsa nel film In the Heights. Batgirl ha anche trovato i suoi registi, che saranno Adil El Arbi e Bilall Fallah, che hanno già realizzato Bad Boys for Life, e che realizzeranno la serie TV dedicata a Ms Marvel.

Il lungometraggio sarà distribuito su HBO Max. A scrivere il film su Batgirl sarà la sceneggiatrice di Birds of Prey e The Flash Christina Hodson. Mentre la produttrice di Crudelia, Kristin Burr, lavorerà alla produzione del progetto.

