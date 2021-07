Batgirl: Isabella Merced, Zoey Deutch, Haley Lu Richardson e Leslie Grace in lizza per il ruolo di protagonista

Secondo quanto riferito da Deadline Warner Bros. e DC Films starebbero provinando una serie di attrici per il ruolo di protagonista in Batgirl: stiamo parlando di Isabella Merced, Zoey Deutch e Leslie Grace. Tra i nomi delle candidate ci sarebbe anche quello di Haley Lu Richardson, che però sarebbe stata già scartata.

Le attrici che si contenderanno il ruolo di Batgirl hanno già diverse esperienze sullo schermo: Zoey Deutch è comparsa in Why Him? e Zombieland: Doppio colpo, Isabela Merced è apparsa in Transformers: L’ultimo cavaliere ed in Dora and the Lost City of Gold, mentre Leslie Grace si è vista nel film In the Heights. Infine Haley Lu Richardson, che probabilmente non avrà l’occasione di contendersi il ruolo di Barbara Gordon, si è già vista in Five Feet Apart.

Nel frattempo Batgirl ha già trovato i suoi registi, che saranno Adil El Arbi e Bilall Fallah, che hanno già realizzato Bad Boys for Life, e che realizzeranno la serie TV dedicata a Ms Marvel.

Il lungometraggio sarà distribuito su HBO Max. A scrivere il film su Batgirl sarà la sceneggiatrice di Birds of Prey e The Flash Christina Hodson. Mentre la produttrice di Crudelia, Kristin Burr, lavorerà alla produzione del progetto.