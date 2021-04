Gotham PD: Ed Brubaker spiega che non si tratta di Gotham Central

La serie a fumetti Gotham Central è diventata seminale per una serie di progetti televisivi, come Gotham, e sembra che potrebbe essere uno degli elementi centrali alla base di Gotham PD. Ma si tratterà solo di un’ispirazione, considerando che il co-creatore della serie a fumetti, Ed Brubaker, ha dichiarato che Gotham PD non sarà una trasposizione di Gotham Central.

Qui sotto trovate le parole di Brubaker riferite a Kevin Smith:

Quando è stato annunciato il progetto ho pensato che fosse la volta in cui veramente veniva fatto l’adattamento di Gotham Central. Così ho parlato con un produttore che lavora con Matt Reeves che mi ha riferito che non si tratta veramente di Gotham Central, e per questo la serie non porterà questo titolo. Sarà proprio uno spin-off del film, come uno show dedicato a James Gordon.

Dalle parole di Brubaker sembra quindi che James Gordon sarà un personaggio centrale della serie TV. Lo sceneggiatore ha anche dichiarato che già ai tempi di Gotham si parlava del fatto che sarebbe stato un adattamento di Gotham Central, mentre ad un certo punto il progetto ha deviato traiettoria, concentrandosi sull’infanzia di Bruce Wayne.