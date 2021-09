Peacemaker: James Gunn spiega che la serie non avrà bisogno dell’R-Rated per un motivo preciso

03—Set—2021 / 11:06 AM

James Gunn ha di recente risposto ad un utente che gli ha chiesto se una scritta all’interno del poster di Peacemaker volesse far intendere che la serie TV sarebbe stata R-Rated, perciò vietata ai minori. La risposta di James Gunn è stata chiara e precisa, e perfettamente sensata.

Ecco cosa ha dichiarato il regista:

Non significa questa cosa, anche perché nessuno potrebbe sapere se Peacemaker potrebbe essere classificato R-Rated al cinema. E questo perché il telefilm uscirà direttamente su HBO Max.

Perciò in televisione e sulle piattaforme streaming il sistema di valutazione è completamente diverso, ed esula dagli R-Rated o dai PG-13. Di certo si sa che, così come è solito fare James Gunn, si tratterà di un progetto originale e schizzato, così come sono state le altre produzioni.

Per lo show su Peacemaker sono stati coinvolti John Cena che interpreterà il protagonista Christopher Smith, aka Peacemaker, un vigilane pacifista che lotta per riportare la pace; Steve Agee sarà John Economos, Danielle Brooks farà Leota Adebayo, Robert Patrick sarà Auggie Smith, Jennifer Holland interpreterà Emilia Harcourt, Chris Conrad sarà Vigilante, Christopher Heyerdahl farà Captain Locke, Chukwudi Iwuji interpreterà Clemson Murn, Lochlyn Munro sarà Larry Fitzgibbon, Annie Chang farà Sophie Song, Elizabeth Faith Ludlow sarà Keeya, e Rizwan Manji sarà Jamil.