Il Tesla Cybertruck entrerà in produzione a fine 2022, in ritardo di quasi un anno

Alla fine è ufficiale: il Tesla Cybertruck entrerà in produzione solamente nel 2022, con un ritardo di praticamente un anno rispetto alle promesse iniziali della casa automobilistica. Fino a poche settimane fa, l’entrata in produzione del pickup elettrico era ancora indicata dall’azienda verso autunno del 2021.

Insomma, prima di vedere il Cybetruck per le strade americane e di tutto il mondo, dovrà passare ancora molto tempo. Il pickup entrerà in produzione verso la fine del 2022, ma l’azienda ha già specificato che la produzione entrerà a pieno regime solamente nel corso del 2023.

Tesla ha annunciato il Cybertruck nell’ormai lontano 2019, aprendo i preordini per il veicolo quasi immediatamente. I clienti potevano – e possono ancora – prenotare il pickup elettrico versando un deposito di appena 100$. Non abbiamo dati ufficiali sul numero di preordini ottenuti fino ad adesso, anche se un precedente report parlava di oltre 1 milione di prenotazioni. Vale comunque la pena di precisare che il deposito di 100$ non vincola in alcun modo il cliente, che può annullare l’ordine e chiedere un rimborso in qualsiasi momento.

Recentemente un report aveva rivelato che Tesla aveva ultimato il design finale del Cybertruck solamente di recente. A questo si aggiunge il fatto che i lavori per la Gigafactory di Austin non sono ancora stati ultimati e che la fabbrica inizialmente darà la precedenza alla produzione delle Tesla Model Y. L’annuncio di un importante posticipo era nell’aria da tempo.