Tesla Cybertruck: oltre 1 milione di preordini, che successo!

Secondo un servizio di aggregazione in crowdsourcing, il Tesla Cybertruck ha superato il traguardo di 1 milione di preordini. Ma l'entrata in produzione è lontana.

Tesla ha già superato oltre 1 milione di preordini per il suo Tesla Cybertruck, l’avveniristico pick-up elettrico dalle linee post-apocalittiche. Il veicolo elettrico è stato presentato a novembre del 2019, ma formalmente deve ancora entrare in produzione.

Ciononostante, già nelle ore immediatamente successive alla rocambolesca presentazione – dove Elon Musk finì per spaccare il finestrino del prototipo con una palla di ferro – Tesla aveva aperto i preordini. Preordini assolutamente non vincolanti, beninteso: era (ed è ancora adesso) sufficiente versare un deposito da 100$, che può essere rimborsato in qualsiasi momento.

In appena una settimana i preordini così ottenuti avevano superato la soglia dei 250.000. Insomma, almeno sulla carta un piccolo successo. Il dato è stato aggiornato ufficialmente lo scorso giugno, quando il pickup aveva superato i 650.000 ordini. Ora una fonte non ufficiale rivela un numero ancora più impressionante: sono stati prenotati oltre 1 milione di Cybertruck.

La fonte, riporta Electrek, stima che il 48% degli ordini siano per il modello Dual-Motor, il 44,5% per il modello più performante Tri Motor e, quindi, solamente il 7,5% per il modello a motore singolo da meno di 40.000$.

Tesla spera di iniziare la produzione del Tesla Cybertruck entro la fine dell’anno, ma potrebbero esserci dei forti ritardi: il pickup verrà costruito nella nuova Gigafactory del Texas, che tuttavia non è ancora operativa. L’inizio della produzione potrebbe slittare nel 2022.