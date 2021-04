Tesla Cybertruck: un prototipo si fa vedere in Texas, poi spunta anche Elon Musk

Il Tesla Cybertruck si fa vedere in Texas, proprio nei pressi di quella che sarà la Gigafactory incaricata di produrre il potente e futuristico pickup. Era da molti mesi che il Cybertruck non si faceva vedere in pubblico, all’epoca della presentazione Elon Musk era stato visto guidare uno dei primissimi prototipi nei pressi di un celebre ristorante di Los Angeles. Anzi, a dire il vero l’unico prototipo di cui abbiamo notizia.

Nel frattempo ci sono state diverse altre comparsate, poi il nulla per oltre 6 mesi. Non sappiamo se si tratti dello stesso prototipo già visto molte altre volte. Non sembrano esserci grosse differenze rispetto al modello presentato nel 2019, se ci sono non le abbiamo notate.

Vale la pena di ricordare che da diversi mesi si attende con impazienza di conoscere quello che sarà il design finale del pickup elettrico. In passato si pensava che molto probabilmente le dimensioni sarebbero state leggermente più contenute di quelle del modello visto nel corso della presentazione. Poi, a maggio del 2020, l’idea di renderlo più compatto è stata abbandonata.

Più recentemente Elon Musk aveva anticipato che il modello finale non avrebbe avuto le maniglie. Il Cybertruck visto in Texas le ha. Nel frattempo ad Austin si è fatto vedere anche lo stesso Elon Musk, in ragione di un sopraluogo presso quello che sarà il sito della Gigafactory texana.