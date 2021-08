“Tesla ha ultimato il design del Cybertruck solo recentemente”, dice un insider

Secondo una fonte interna a Tesla, l’azienda avrebbe ultimato il design finale del Cybertruck solo recentemente. Sarebbe anche questa una delle ragioni principali dietro al rinvio dell’entrata in produzione del pickup elettrico.

Come è noto, originariamente il Cybertruck doveva entrare in produzione verso la fine del 2021, presso i nuovi stabilimenti Tesla di Austin, in Texas. Recentemente la casa automobilistica ha confermato che la produzione del veicolo subirà un ritardo.

La Gigafactory texana non solo deve ancora essere ultimata, ma Tesla darà inizialmente priorità alle linee di produzione della Model Y. Così, per vedere attive le sezioni dedicate al nuovo pickup bisognerà aspettare ancora un bel po’ di mesi. Ufficialmente il Cybertruck entrerà in produzione nel 2022. Forse durante la prima metà dell’anno, se tutto andrà per il meglio.

Grazie a Sawyer Merritt abbiamo una teoria convincente su una delle principali cause del ritardo. I designer dell’azienda fino a pochi mesi fa non aveva ancora idea di quale sarebbero state le dimensioni finali del Tesla Cybertruck. Fin da subito Elon Musk aveva spiegato che quello mostrato verso fine 2019 non era il modello definitivo del veicolo, e che questo avrebbe subito alcune modifiche minori.

L’indiscrezione divulgata da Merritt – che cita una fonte interna all’azienda – non è inverosimile. A gennaio del 2021 Elon Musk aveva detto che l’azienda stava per terminare il design definitivo del veicolo, lasciando intendere che il processo di sviluppo non era ancora stato concluso.