Samsung Galaxy Watch 4 arriverà con il wearOS

Finalmente l’evento Samsung Unpacked ci ha mostrato da vicino il nuovo Samsung Galaxy Watch 4, con anche la versione Classic. Entrambe erano particolarmente attese per via dei leak – che come avvenuto per altri dispositivi – hanno anticipato diverse novità nel corso degli scorsi mesi, prendendoci su alcuni dettagli. Scopriamo quindi tutte le novità relative ai dispositivi mostrate da Samsung ora che l’azienda ha avuto modo di confermarle.

Il Samsung Galaxy Watch 4 sarà disponibile nelle versioni da 44 mm e 40 mm di cassa in alluminio, con una batteria da 361mAh nel primo caso e 278mAh nel secondo. Per entrambi abbiamo 1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria per l’archiviazione. Il Classic potrà invece essere acquistato nelle versioni da 46 mm e 42 mm in acciaio inossidabile, con batterie da 361mAh per il più grande e da 247mAh per l’altro. Tutti i dispositivi, come era stato confermato da pochissimo (trovate a questo link il nostro articolo dedicato) utilizzano come SoC l’Exynos W920 con processo a 5nm, il quale è in grado di fornire performance decisamente migliori rispetto agli scorsi modelli.

L’ulteriore novità interessante sta nel sensore BioActive, in grado di fornire analisi della frequenza cardiaca visiva, elettrica per il cuore e l’impedenza bioelettrica, rendendo quindi il device perfetto anche per chi desidererà monitorare la propria salute. Non mancano infatti anche novità come la misurazione dell’ossigeno nel sangue e della pressione sanguigna, e diverse funzionalità del software per ricevere un aiutante quando si pratica attività fisica.

