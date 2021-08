Samsung Galaxy Buds 2 presentate, confermato il prezzo budget

Nel corso del Samsung Unpacked, l’azienda ha avuto modo di dedicarsi a molti nuovi dispositivi, confermando molteplici dettagli relativi ai Galazy Z Fold 3 e Z Flip 3 (trovate a questo link il nostro approfondimento) e non solo. C’è stato infatti anche spazio per la presentazione delle nuove cuffie Samsung Galaxy Buds 2, la quale ci ha finalmente fornito tutti i dettagli ufficiali sul prodotto dopo le molte settimane di leak.

Si tratta come spiegato degli auricolari più leggeri dell’azienda, i quali somigliano particolarmente ai Galaxy Buds Pro, come confermato dopo i molteplici render spuntati in rete, presentando però solo la protezione IPX2. Questi offrono due driver l’uno, come anche un woofer e tweet per cuffia. La batteria sarà ufficialmente di 5 ore abilitando la cancellazione attiva del rumore, con 20 totali includendo anche il case per la ricarica. Tuttavia, disattivandola si avrà modo di portare i valori a 7,5 ore nel primo caso e 29 ore nel secondo.

L’obiettivo è stato quello di non arrivare ai modelli top di gamma già usciti del mercato, anche – citando ancora – i Buds Pro dell’azienda, ma di produrre un dispositivo alla portata di più utenti grazie al prezzo contenuto, che però riuscisse in ogni caso a offrire degli ottimi bassi e un suono cristallino, come anche una buona durata della batteria. La ciliegina sulla torta è senza dubbio la cancellazione attiva del rumore, la quale farà senza dubbio felici molti utenti.

Con i pre-ordini già iniziati, gli utenti avranno modo di mettere mano sui gioiellini in questione a partire dal 27 agosto, e Samsung ha anche confermato il prezzo italiano di ben 149€. Parlando delle colorazioni, c’è da specificare che le colorazioni Black, White ed Oliver Green arriveranno per tutti, e che invece l’opzione Lavander sarà un’esclusiva di Samsung e di Amazon.