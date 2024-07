Ecco i trailer di The Walking Dead: Dead City 2 e The Walking Dead: Daryl Dixon 2, le serie spin-off presentate al San Diego Comic-Con 2024.

Il San Diego Comic-Con 2024 è servito anche per presentare trailer e annunci relativi a The Walking Dead. Durante la nottata sono stati lanciati i filmati relativi a The Walking Dead: Dead City 2 ed a The Walking Dead: Daryl Dixon 2.

Ecco i filmati.

Per quanto riguarda The Walking Dead: Dead City 2 il cast dei nuovi episodi vedrà presenti tra i nuovi ingressi Keir Gilchrist nella parte di Benjamin Pierce, Pooya Mohseni che interpreta Roksana, Dascha Polanco come Major Lucia Narvaez, e Jake Weary nel ruolo di Christos.

The Walking Dead: Dead City 2 avrà nel cast dei protagonisti ancora Lauren Cohan come Maggie Rhee, Jeffrey Dean Morgan che torna a interpretare Negan Smith, Logan Kim è Hershel Jr, Gaius Charles veste i panni di Perlie Armstrong, Mahina Napoleon fa Ginny.

Dove vedere le serie su The Walking Dead

Per quanto riguarda The Walking Dead: Daryl Dixon 2 la storia prosegue il racconto del personaggio di Daryl in viaggio alla ricerca del suo amico fraterno Rick, dopo aver scoperto che quest’ultimo è ancora vivo.

Nel finale della prima stagione viene presentato l’inizio del percorso di Carol, che si metterà a sua volta sulle tracce di Daryl. Nel cast della seconda stagione torna il protagonista Norman Reedus, e ci sarà Melissa McBride nei panni di Carol Peletier.

In attesa dell’arrivo in Italia delle produzioni spin-off di The Walking Dead, gli appassionati possono recuperare la serie principale su Disney+.