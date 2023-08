The Walking Dead: i poster che celebrano i 20 anni dall’uscita del fumetto

Questo 2023 è il ventesimo anno dall’uscita del fumetto di The Walking Dead, una storia che è divenuta un franchise, capace di generare serie TV, videogiochi, e tanto altro. Skybound e Image Comics hanno deciso di celebrare questo anniversario, tra le altre cose, con dei poster cover speciali.

Ecco le immagini.

I quattro poster artistici dei fumetti sono di dimensioni 11×17 stampati su carta 80#, con finitura olografica argento. I disegni sono ad opera di David Finch, Julian Totino Tedesco e Mike Del Mundo. Si tratta delle copertine a colori tratte dai numeri #1 (la prima apparizione di Rick Grimes), #13, #19 (la prima apparizione di Michonne) e del numero 35.

Tutti e quattro i poster individuali sono limitati a 100 pezzi e possono essere acquistati per 50 dollari ciascuno sullo Skybound Store ufficiale.

Robert Kirkman, il creatore della saga, ha dichiarato:

Non posso credere che stiamo già festeggiando i 20 anni di The Walking Dead! Abbiamo guadagnato i più grandi fan del mondo, e il loro supporto a questo non ha precedenti. Sono così grato per tutte le cose che ci hanno permesso di realizzare.