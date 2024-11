Se hai attivato Private Space su Android 15 e usi uno smartwatch con Wear OS, potresti aver notato qualche stranezza. Google ha infatti segnalato alcuni problemi legati alle notifiche e al controllo multimediale quando si utilizza questa funzione.

In teoria, le notifiche delle app di Private Space non dovrebbero mai comparire sullo smartwatch collegato, e lo stesso vale per i controlli multimediali, che restano limitati al telefono. Tuttavia, su alcuni dispositivi prodotti da specifici brand, queste regole non vengono rispettate: le notifiche delle app di Private Space possono comunque arrivare all’orologio quando lo spazio privato è sbloccato. Queste notifiche, tra l’altro, possono mostrare un’icona che ricorda quella del Work Profile, anche se si tratta di due funzioni completamente diverse.

Google non sa dire quando riuscirà a correggere il bug

Il Work Profile, infatti, è pensato per separare i dati personali da quelli aziendali, ma non ha nulla a che vedere con Private Space. Nonostante ciò, alcuni utenti potrebbero trovare nell’app Wear OS una scheda dedicata al Work Profile, anche se non lo hanno configurato, semplicemente perché utilizzano Private Space.

Google non ha ancora fornito indicazioni su quando questi problemi verranno risolti, ma è probabile che i futuri aggiornamenti di Android 15 e Wear OS sistemeranno queste anomalie. Nel frattempo, chi usa entrambe le piattaforme dovrà convivere con qualche inconveniente.