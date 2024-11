Le vacanze in crociera sono sinonimo di relax e divertimento, ma attenzione: le vasche idromassaggio private sulle navi da crociera potrebbero nascondere dei pericoli. Ebbene sì, secondo un recente rapporto dei Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC), queste vasche potrebbero essere una fonte di malattie, non solo per chi le utilizza, ma anche per chi si trova nei dintorni.

Negli ultimi due anni, ci sono stati due focolai di malattia da Legionella legati a queste vasche. La Legionella è un batterio che causa un’infezione polmonare seria, e i rischi aumentano, in particolare per le persone più anziane o immunocompromesse. Tra il 2022 e il 2024, il CDC ha registrato 12 casi di malattia da Legionella su due navi, con ben dieci persone che hanno dovuto essere ricoverate in ospedale.

Qual è il problema principale con le vasche da bagno nelle crociere?

Il problema principale è che le vasche idromassaggio private non sono sottoposte agli stessi rigorosi controlli di pulizia delle vasche pubbliche. Se non vengono drenate, pulite e trattate con cloro, possono diventare un vero e proprio terreno fertile per i batteri. E poiché queste vasche si trovano spesso sui balconi, il vapore e gli schizzi possono facilmente contaminare anche i passeggeri nelle cabine vicine.

La prima segnalazione di un focolaio è avvenuta nel dicembre 2022, ma solo dopo che altre persone si sono ammalate nel 2023, il CDC ha iniziato a chiudere e controllare le vasche. La situazione è preoccupante e il CDC avverte che le attuali linee guida potrebbero non essere sufficienti per prevenire futuri focolai.