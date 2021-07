Android 13 si chiamerà Tiramisù? Google potrebbe omaggiare il dolce italiano

Android 13 si chiamerà 'Tiramisu', non ci sono praticamente dubbi: per la prima volta il sistema operativo di Google omaggerà un dolce italiano.

Android 12 deve ancora arrivare ufficialmente sugli smartphone dei consumatori, in compenso i developer di Google stanno già lavorando alla versione successiva. Per la prima volta il nome in codice del sistema operativo potrebbe omaggiare un dolce italiano. Eh già, sembra che Android 13 verrà sopranominato Tiramisù.

A dare l’indiscrezione è il noto sito XDA Developers, voce autorevole per tutte le novità lato software — specie quando si tratta di andare a scavare nei codici dei sistemi operativi e delle beta per individuare novità non ancora annunciate.

Internamente Android 13 veniva chiamato “T”. Ma con una nuova nota, gli sviluppatori di Android Open Source Project ci fanno sapere il nickname interno è stato cambiato da T a Tiramisu.

Android ha una lunga tradizione legata ai nomi dei dessert: dalla versione 1.5, chiamata Cupcake, passando per Kitkat (Android 4.4) e Marshmallow (Android 6). Ogni singola versione del sistema operativo di Google ha avuto un nome interno dedicato ad un dolce — con un’unica eccezione, Android 10 si chiamava ‘Q’. Ad oggi la maggior parte dei nomi erano legati alla tradizione dolciaria americana. Il tiramisù è un dolce nato in Italia – lasciamo volentieri perdere la diatriba sulla vera regione d’origine – ma di innegabile fama internazionale, tant’è che viene servito nei ristoranti di tutto il mondo.

Android 13 dovrebbe venire distribuito verso la fine del 2022, mentre il debutto di Android 12 – codename Snow Cone – è atteso verso la fine del 2021. Recentemente è stato rivelato che Android 12 rimuoverà una serie di apprezzate impostazioni per la personalizzazione di font, forma delle icone e colore di riferimento dell’UI. La rimozione è avvenuta con la Beta 3 di Android 12.