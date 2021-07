Google lancia la Beta 3 di Android 12 con molte novità

Android 12 continua a essere più reale, visto che Google lavora al sistema operativo e aggiorna il suo programma di testing, che permette di provare in anteprima le novità programmate per arrivare all’interno della build finale da proporre a tutta l’utenza. La Beta 3 di Android 12 è arrivata, e include diversi cambiamenti tutt’altro che trascurabili, come anche nuove feature particolarmente interessanti. Sembra che questa versione sia attualmente la più vicina al prodotto finale, e che non vedremo grandi cambiamenti nelle eventuali prossime beta.

La novità forse più interessante riguarda la rotazione automatica, che Google ha deciso di gestire con la telecamera frontale, basandosi sul riconoscimento facciale per capire il verso corretto in cui orientare lo smartphone, rispetto al classico utilizzo dell’accelerometro. Come dichiarato da Dave Burke, VP of engineering per Android, si tratta di una feature utile specialmente per coloro che utilizzano il telefono distesi.

L’uomo ci ha tenuto a specificare che la feature non catturerà immagini e non invierà materiali all’infuori del dispositivo, e che non viola quindi la privacy dell’utente. Grazie a questa novità, la latenza della rotazione dovrebbe diminuire approssimativamente del 25%.

Fra le altre feature troviamo gli screenshot a scorrimento, utili per catturare pagine più grandi di una singola immagine, e un sistema per bloccare da remoto camera o microfono dal sistema, dedicata principalmente ai dispositivi aziendali che si vuole limitare in qualche modo. Per quanto concerne i giochi, Google ha confermato che punta a permettere agli utenti di iniziare a giocare prima che il download sia terminato, come avviene spesso per i classici titoli su console e PC.

Ci teniamo a precisare, come accennato in apertura, che tutti i cambiamenti in questione potrebbero essere scartati in fase di sviluppo prima che Android 12 veda la luce, forse – come prefissato – entro quest’anno. Inoltre, è possibile che alcune feature vengano cambiate in seguito a dei ripensamenti, e vi invitiamo quindi ad accogliere con cautela le novità presentate, seppur all’effettivo del tutto ufficiali.