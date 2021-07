Android 12: addio alla personalizzazione di font, forma icone e colori

Android 12 non consentirà più di personalizzare font, forma icone e accent color. Il prezzo da pagare per avere il nuovo Material You, ma gli utenti non ci stanno.

Android 12 rimuoverà una feature? Secondo XDA-Developer l’ultima versione dell’OS non consentirà più di personalizzare i font e la forma delle icone. Lo ricordiamo: con i Pixel 4, Google aveva introdotto l’app Pixel Theme, che offriva la possibilità di personalizzare queste e altre caratteristiche dell’interfaccia utente.

Lo stesso concetto, da Android 10 in poi, era stato introdotto anche su altri smartphone. Google sembra voler rimuovere queste opzioni di personalizzazione e – come era facile immaginare – alcuni utenti sono andati su tutte le furie.

Android 12, del resto, introduce Material You – che a sua volta sostituisce il vecchio Material Design. Una nuova veste – con un approccio molto più dinamico – che andrà ad uniformare le UI di tutte le proprietà di Google nel corso dei prossimi mesi. Material You, va detto, offrirà diverse nuove opzioni di personalizzazioni, ma a quanto pare il prezzo da pagare è dato da un limite alla possibilità di modificare font, forma delle icone e anche l’accent color (colore evidenziatore, in italiano).

La novità è stata introdotta con la beta 3 di Android 12, in attesa del prodotto finale, non è nemmeno detto che Google non voglia tornare sui suoi passi, anche se – considerate le dichiarazioni ufficiali dell’azienda – sembra un’ipotesi estremamente improbabile. Quello che è certo è che nell’ultima versione del sistema operativo le tre opzioni di personalizzazione sono scomparse dal menù Stile & Wallpapers.

Google ha giustificato il nuovo approccio definendolo “più moderno ed intelligente”, rispetto alle precedenti opzioni di personalizzazione.