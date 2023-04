Diablo 4: una nuova featurette in italiano sulla personalizzazione dell’esperienza

Nel nuovo video in italiano della serie Dentro al gioco, il team di sviluppo di Diablo 4 parla di uno dei pilastri alla base della progettazione del gioco, ovvero la personalizzazione dell’esperienza. Con il direttore generale Rod Fergusson, il direttore di gioco Joe Shely, il capo progettista delle classi Adam Jackson e la capo produttrice di gioco Melissa Corning, il team ha analizzato i vari modi in cui si può personalizzare l’aspetto e lo stile di gioco dei personaggi. Le scelte di giocatori e giocatrici sono fondamentali in Diablo, dall’aspetto del personaggio alle abilità utili per farsi strada nel mondo esplorabile.

Per cominciare, è possibile selezionare una delle cinque classi disponibili in base allo stile di gioco preferito dal giocatore.

Il Barbaro è un maestro delle armi a distanza ravvicinata;

L’Incantatore uccide i nemici da lontano con la sua potente magia elementale;

Il Tagliagole è veloce e può combattere sia da vicino che da lontano;

Il Druido può trasformarsi in temibili creature e fare affidamento sulla magia della natura;

Il Negromante evoca i morti al suo fianco e si diletta nell’uso della magia del sangue e delle ossa.

Inoltre:

L’Albero Abilità fornisce abilità, passive e potenziamenti da sbloccare e migliorare. È possibile sbloccare un’abilità attraverso un punto abilità e migliorarla con altri punti abilità.

Il Tabellone dell’Eccellenza è un sistema di fine gioco che permette di affinare ulteriormente la propria configurazione. Assegnando i punti d’eccellenza si sbloccano nodi che aumentano caratteristiche, modificano abilità, permettono di collegare abilità diverse o cambiano lo stile di gioco di un personaggio.

Gli oggetti leggendari sono elementi molto rari e potenti che si possono trovare avventurandosi nel mondo di Sanctuarium. Ci sono diverse categorie di oggetti leggendari e alcune possono modificare o migliorare un’abilità.

Molti degli oggetti classici e rari dei titoli precedenti torneranno come oggetti unici. Sono simili agli oggetti leggendari, ma non possono essere rimossi dall’equipaggiamento per infonderli in altri elementi.

È possibile migliorare il proprio equipaggiamento visitando gli artigiani nei borghi per aumentare il livello di un oggetto o aggiungere castoni.

La nuova personalizzazione del personaggio offre opzioni praticamente illimitate. Si può scegliere tra una serie di volti, acconciature, toni della pelle e marchi. Ogni classe contiene delle opzioni uniche per creare il personaggio proprio come lo si immagina.

La Trasmogrificazione permette di modificare l’aspetto di un pezzo d’equipaggiamento o di un’arma.

Durante le vostre avventure a Sanctuarium si potranno, oltretutto, ottenere altre opzioni di personalizzazione per l’aspetto del proprio personaggio. L’eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti riprenderà ad infuriare dal 6 giugno, data d’uscita del videogioco: il caos più totale minaccia di consumare Sanctuarium!

Leggi anche: