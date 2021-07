Twitter cancella i Fleets, il clone delle storie di Instagram ha fallito miseramente

No, agli utenti di Twitter non può fregare di meno dei cosiddetti contenuti effimeri. Così succede che i Fleets, la risposta dell’uccellino blu alle storie di Instagram, siano stati cestinati definitivamente. Un bello schiaffo, contando che sono stati introdotti solamente l’anno scorso.

Non è la prima volta che i tentativi di un social di cannibalizzare una feature della concorrenza non danno i frutti sperati. Si pensi alla corsa di pressoché ogni piattaforma di rubare il mercato del micro-intrattenimento a TikTok – finora senza grossissimi risultati -, ma anche al fallimento di colossi come Microsoft nel fare la guerra a Twitch. Chissà come andrà a finire con la mezza dozzina di cloni di Clubhouse, l’ultimo arrivato.

I fleets ricalcavano in tutto e per tutto le storie di Instagram e Snapchat. Parliamo di contenuti a scadenza, foto e video visualizzabili per 24 ore.

we're removing Fleets on August 3, working on some new stuff we're sorry or you're welcome — Twitter (@Twitter) July 14, 2021

La feature verrà completamente rimossa a partire dal 3 agosto, tra grossomodo due settimane. Come ha ammesso la dirigente di Twitter Ilya Brown, la feature era poco utilizzata e il social non è riuscito a giustificarne il mantenimento.

Nel frattempo l’account Twitter ufficiale dell’azienda consola gli utenti promettendo altre novità. Una frase di circostanza per dire: “i Fleet hanno fallito, ma continuano a lavorare ad altri progetti e servizi”. Chissà.

Ricordiamo che Twitter a breve introdurrà nuove opportunità di monetizzazione per gli account più seguiti, oltre ad un abbonamento con alcune feature esclusive.