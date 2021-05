Twitter Blue: l’abbonamento da 2,99$ al mese sta per arrivare

Twitter Blu, il nuovo abbonamento del social network di Jack Dorsey, sarebbe in dirittura d’arrivo. Di una possibile sottoscrizione a pagamento si era iniziato a parlare a partire dallo scorso luglio, quando il social aveva postato un misterioso annuncio di lavoro.

Stando alle ultime indiscrezioni, il servizio potrebbe costare 2,99$ al mese. Secondo la ricercatrice Jane Manchun Wong, Twitter Blu non introdurrà una delle feature più richieste dagli utenti: la possibilità di editare i tweet che sono già stati postati. Vi sembrerà una follia, ma no: Twitter a differenza degli altri social non consente di correggere eventuali errori di battitura dopo l’invio. Da qui anni di richieste e tentativi di lobby (si fa per dire) per introdurre questa funzione. Il social sembra interessato ad introdurre – a pagamento – una nuova feature chiamata ‘Undo’. Fondamentalmente l’utente avrà a disposizione un timer di 6 secondi per decidere di annullare l’invio di un tweet prima che venga pubblicato. Se vi state chiedendo in che modo questa funzione possa cambiare l’esperienza d’uso degli utenti, ci spiace deludervi ma siamo tanto confusi quanto voi.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021

Secondo Wong l’abbonamento potrebbe introdurre anche la possibilità di creare delle cartelle per catalogare i tweet degli altri utenti nella sezione chiamata “segnalibri”.