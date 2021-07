OnePlus Pad: l’azienda cinese lavora ad un tablet, la rivelazione dall’EUIPO

Sorpresa, OnePlus ora potrebbe produrre anche un tablet. Spunta in rete una richiesta di certificazione per un misterioso OnePlus Pad. Ma i dubbi sono tanti: si tratta di un device prodotto da zero o di un rebrand? Dopo il matrimonio con Oppo, l’ipotesi di un tablet ricilato con un nuovo brand non è inverosimile. Del resto, così è stato per l’N100 e anche per il OnePlus Watch.

Lo ricordiamo: il OnePlus Nord N100 è un rebrand dell’Oppo Ka, mentre il OnePlus Watch è fondamentalmente un Oppo Watch RX. Contando che Oppo ha in catalogo un bel po’ di tablet, alcuni inediti nel mercato occidentale dove OnePlus va molto forte, è meglio partire prevenuti.

Ciò non toglie che è elettrizzante assistere all’espansione di OnePlus in sempre nuovi mercati, come quello dei televisori – con le OnePlus TV che finalmente stanno per arrivare in Europa.

Per il momento il brand cinese non si è fatto conoscere per grossi passi falsi, anzi, è semmai vero il contrario.

La richiesta di certificazione per il misterioso OnePlus Pad è stata presentata presso l’EUIPO, ossia l’Ufficio dell’UE per la proprietà intellettuale. È un ottimo segnale: possiamo dare per scontato – o quasi – che il tablet arrivi anche in Italia.

Non abbiamo ovviamente notizie su quelle che potrebbero essere le specifiche del device, né ovviamente si sa nulla sulla sua possibile data d’uscita. In attesa di nuove informazioni, non resta che aspettare un annuncio ufficiale da parte del produttore, che potrebbe arrivare molto più in avanti nel tempo.

