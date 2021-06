OnePlus si fonde con Oppo, diventeranno un’unica azienda: ecco cosa (non) cambia

OnePlus e OPPO annunciano una fusione. Oppo è il terzo brand di smartphone per volume di vendita in Cina e dall’anno scorso Pete Lau, attuale CEO di OnePlus, aveva preso la direzione anche di questo brand.

È un punto di svolta per il futuro di OnePlus. Abbiamo iniziato ad estendere il nostro catalogo di prodotti e siamo pronti a darvi più scelta di quanto ne abbiate mai avuta. Vogliamo continuare a darvi la migliore qualità che l’esperienza OnePlus possa offrirvi.

si legge nel comunicato firmato da Pete Lau che annuncia la fusione dei due brand.

Lau ha anche spiegato che negli ultimi mesi le due aziende avevano già iniziato a lavorare in sinergia, unendo diversi team incaricati della progettazione e della produzione degli smartphone. «Dopo aver visto l’impatto positivo di questo cambiamento, abbiamo scelto di integrare ulteriormente la struttura delle due aziende».

La fusione con OPPO, sostiene Lau, andrà a potenziare le capacità di OnePlus, ad esempio rendendo possibili aggiornamenti più frequenti e tempestivi.

OnePlus continuerà a sopravvivere come brand indipendente e l’azienda, ora un corpo unico, dovrebbe continuare a produrre smartphone usando i due brand distinti, a seconda del modello o del segmento di mercato che si vuole raggiungere. Del resto, il nuovo OnePlus N100 altro non è che un Oppo A53 ribrandizzato. In futuro è lecito aspettarsi ancora più operazioni di questo tipo.