OnePlus TV presto in Europa: sfida aperta alle TV di Xiaomi

OnePlus TV anche in Italia? Pete Lau annuncia il debutto dei televisori dell'azienda anche in Europa.

Sorpresa, i televisori di OnePlus si preparano ad uscire dai confini indiani per arrivare anche in Europa. A dirlo è Pete Lau in persona, che ai cronisti ha annunciato di voler portare i OnePlus TV anche nel vecchio continente.

Ovviamente i dettagli sono ancora pochi: non sappiamo quando potrebbero debuttare, né tantomeno la loro fascia di prezzo. Oggi le OnePlus TV si posizionano nella fascia media del mercato. Tra le caratteristiche chiave troviamo una forte integrazione con gli smartphone Android, altro motivo per cui possiamo parlare di un competitor naturale delle TV di Xiaomi, che ormai sta occupando anche la fascia media e media-alta del mercato con i suoi ultimi prodotti. Quantomeno se ci limitiamo al price-tag.

OnePlus è entrata ufficialmente nel mondo dei televisori a settembre del 2019. Per il momento sono un’esclusiva del mercato indiano, storicamente uno dei più interessanti per il mondo Hi-tech — se non altro per l’enorme bacino di consumatori.

Nel frattempo l’offerta di OnePlus inizia ad essere piuttosto ricca, con le sue QLED 55 Q1 e Q1 Pro, oltre che la 55UI e i nuovi OnePlus TV 43Y1 e 32Y1. Sarà interessante vedere quali prodotti l’azienda cinese vorrà portare in Europa.