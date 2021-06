Mkers diventa la prima Società per Azioni italiana nel settore esport

I Mkers diventano una S.p.A., compiendo una svolta storica nel mondo degli Esport italiani, raccogliendo già oltre due milioni di euro. Il processo è avvenuto attraverso l’assistenza dello studio legale Tonucci&Partners e dell’advisor Aetos Partners.

La trasformazione della società avviene in un momento propizio per l’azienda, grazie ad una crescita del fatturato di oltre il 50% (nonostante lo stop dovuto al Covid-19 degli eventi dal vivo). Con una proiezione che punta al 100% di crescita, ovvero un raddoppio, l’azienda continuerà a investire su persone competenti ed esperte.

I Mkers posseggono infine anche una struttura dedicata, una Gaming House situata nella cornice romana, e un parco di oltre 40 giocatori. Tutti questi numeri rendono sempre più vicina l’azienda a diventare leader del mercato italiano.

Thomas De Gasperi, Presidente del CdA e Paolo Cisaria, Managing Director e membro del CdA, hanno detto per l’occasione:

Abbiamo raggiunto un traguardo importante a soli quattro anni dalla nostra costituzione. Il nostro processo di trasformazione è strettamente connesso con la crescita strutturale ed organizzativa di Mkers, grazie ad investimenti rilevanti sia nella nuova Gaming House che soprattutto nello staff di professionisti che quotidianamente gestiscono le nostre attività. Raggiungiamo questo fondamentale traguardo nell’anno in cui non soltanto abbiamo vinto un Mondiale per club di FIFA 21, ma siamo riusciti anche nell’impresa di portare per la prima volta un team italiano al mondiale di Rainbow Six Siege.