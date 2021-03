Mkers: annunciata l’apertura di una Gaming House a Roma

Mkers ha annunciato la nascita della prima Gaming House a Roma, collocata in una posizione dal fascino impareggiabile. Questo nuovo punto di riferimento per i giocatori professionisti aprirà tra il Colosseo, il Circo Massimo e i Fori Imperiali, posizionandosi in una cornice dalla grande importanza storica.

I giocatori professionisti esportivi potranno quindi allenarsi in questa Gaming House, studiare le migliori strategie per le competizioni più importanti e rilassarsi. Questa location però ospiterà anche un vero e proprio Media Center, dando la possibilità di creare contenuti al team.

La Mkers Gaming House Rome ospiterà inoltre prodotti tecnologici molto importanti, grazie al fondamentale contributo di SMI Technologies & Consulting, azienda leader nella distribuzione di servizi nel settore IT, dando la possibilità agli ospiti della Gaming House di poter utilizzare tutte le ultime tecnologie e piattaforme di gioco.

Per quanto riguarda il design e l’arredo, esso è stato curato in ogni piccolo dettaglio: la Gaming House infatti sarà suddivisa in 5 zone. La prima sarà dedicata all’analisi e al coaching, la seconda sarà una zona team bootcamp, e non mancheranno la parte streaming, la zona sim racing e console. Thomas De Gasperi, Presidente dei Mkers, ha dichiarato:

L’avvento della Gaming House rappresenta un traguardo di straordinaria importanza. Abbiamo concepito una struttura all’avanguardia, nel pieno centro storico di Roma. Siamo assolutamente certi che, con la sua apertura entro la primavera, riusciremo a compiere un importante step evolutivo che ci permetterà di essere più competitivi che mai.

La realtà dei Mkers al momento è suddivisa in tre grandi aree: il team eSport, con 43 giocatori all’attivo provenienti da 8 nazionalità diverse e specializzati in 12 titoli (tra cui FIFA, PES, Rainbow Six Siege), la divisione Agency, cuore della produzione creativa e la sfera del Merchandising, volta alla distribuzione di capsule collection e materiale tecnico realizzato in partnership con eccellenze nel campo del design come i Van Orton.