Mkers: svelata la gaming house powered by Mercedes-Benz

La gaming house degli Mkers powered by Mercedes-Benz è stata finalmente svelata in via ufficiale, la sede dei pro player è a Roma.

Nella giornata di oggi, in seguito a quando la partnership fra Mkers e Mercedes-Benz è stata annunciata, la gaming house della compagnia è stata ufficialmente svelata. Si tratta di un luogo con sede a Roma pensato nello specifico per i pro player, che punta a mettere a disposizione dei giocatori le migliori infrastrutture e tecnologie possibile per la creazione di contenuti originali. Il luogo scelto è il centro storico, con il tutto che è posto fra i Fori Imperiali, il Colosseo e il Circo Massimo.

Grazie alla gaming house in questione, i Mkers possono ora avere un punto comune dove allenarsi e studiare assieme al proprio coach le varie tattiche per migliorare le proprie performance in-game, come anche realizzare contenuti legati al mondo dell’intrattenimento.

Nella creazione della casa sono stati considerati tutti i dettagli, con spazi dedicati a giocatori e coach, e un vero garage targato Mercedes-Benz che non poteva di certo essere assente. Non mancano neanche una Streaming Room, dove i creatori di contenuti potranno comunicare con il pubblico al meglio, entrando in contatto con i tifosi, e una Lounge Room dedicata al relax e alla comunicazione degli Mkers.

Thomas De Gasperi, presidente di Mkers, ha dichiarato:

Siamo orgogliosi di svelare ufficialmente la Gaming House powered by Mercedes-Benz. La struttura rappresenta un importante passo in avanti per Mkers, in grado di spingere i nostri team a dare il meglio durante le competizioni eSportive. In sinergia con Mercedes-Benz Italia, da sempre sinonimo di qualità e vision sul futuro dell’automotive, siamo sicuri che la struttura possa fornire un grande impulso al settore eSportivo italiano, contribuendo alla propria crescita e all’appetibilità internazionale.

Mirco Scarchilli, Responsabile Brand Experience di Mercedes-Benz Italia, ha invece commentato la situazione dicendo: