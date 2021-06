Third Review 2020 LEGO Ideas: annunciato il vincitore

Il faro motorizzato del canadese Sandro Quattrini è l'unico vincitore della Third Review 2020 di LEGO Ideas.

Come già pronosticato nei mesi scorsi, la probabile soluzione di LEGO all’enorme proliferare di progetti che passano i 10000 voti sia quella di scegliere un solo ed unico progetto per ogni review nonostante, in alcuni casi, si superino anche le cinquanta idee. Nel caso della Third Review 2020 a fronte di venticinque progetti, l’unico vincitore è il faro motorizzato del canadese Sandro Quattrini.

I progetti di questa review erano quelli che fra settembre 2020 e l’inizio di gennaio 2021 avevano raggiunto i 10000 voti.

A questo punto dovremo attendere circa un anno (a meno che il designer LEGO non ci stesse già lavorando da tempo) per vedere la versione definitiva LEGO Ideas che verrà messa in vendita.

Nel frattempo vedremo l’arrivo della casa di “Mamma ho perso l’aereo”, della serie tv di Seinfeld (entrambi annunciati assieme alla typewriter appena messa in vendita), del mappamondo, del set di Sonic The Hedgehog per il suo anniversario, delle chitarre elettriche Stratocaster e del quadro “Starry Night” di Vincent van Gogh.

Per quanto riguarda i prossimi annunci invece, la prossima serie di progetti LEGO Ideas (con un record di ben 57 progetti) è già in fase di revisione e durante l’autunno verranno annunciati il/i vincitore/i mentre durante la LEGO CON del 26 giugno prossimo verrà annunciato il vincitore del contest We Love Sports.

