LEGO CON: annunciata ufficialmente la convention LEGO

Arriva oggi la conferma da parte di LEGO relativa al teaser luminoso: si tratta della LEGO CON, la prima convention online LEGO per avvicinare i fan del mattoncino al brand danese in arrivo il 26 giugno con un evento totalmente online.

Dopo le speculazioni dei giorni scorsi legate a degli improbabili kit luminosi ecco arrivare oggi sul sito LEGO la conferma ufficiale.

Il 26 giugno dalle ore 18 per noi italiani, e per 90 minuti LEGO ospiterà un evento online in lingua inglese (riproposto il 15 luglio tradotto in italiano) con intrattenimento dal vivo, rivelazioni in anteprima mondiale, accesso dietro le quinte e tentativi di costruzione mai provati prima. Il tutto diretto all’interno della LEGO House.

LEGO CON in arrivo il 26 giugno. Posted by Bricknauts on Tuesday, June 1, 2021

Di seguito il comunicato stampa.

Il primo LEGO® CON sarà presto tra noi | 26 giugno 2021 ENG | 15 Luglio 2021 ITA

Vuoi avvicinarti al mondo LEGO ancora di più? Siamo felicissimi di averti con noi…

Ecco perché abbiamo organizzato il nostro primo LEGO CON, l’esperienza online per i fan LEGO di tutto il mondo!

Unisciti a noi per 90 minuti di intrattenimento dal vivo, rivelazioni in anteprima mondiale, accesso dietro le quinte e tentativi di costruzione mai provati prima.

È un evento veramente nuovo. È un evento veramente originale. Ed è completamente online.

Ci collegheremo in diretta con la LEGO House (La Casa del Mattoncino) a Billund, in Danimarca, per portarti le ultime notizie, le prime rivelazioni sui set e alcuni ospiti molto speciali…

Inoltre, potrai VOTARE, condividere le tue creazioni durante lo spettacolo, nonché entrare in contatto con una fantastica comunità che condivide la tua passione per i mattoncini.

Guarda l’evento direttamente qui, in live streaming in inglese… non costa nulla…

18.00 ROMA

12.00 NEW YORK

9.00 LOS ANGELES

Ma non è tutto: dal 15 Luglio 2021 sarà possibile guardare o riguardare l’evento anche nella versione doppiata in italiano!

La nostra casa è casa tua.

Sei pronto?

Attendiamo quindi di vedere cosa accadrà il 26 giugno, soprattutto per le rivelazioni che verranno date durante l’evento.