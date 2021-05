LEGO LED: in arrivo da LEGO una sorpresa “luminosa” a fine giugno

LEGO ha rilasciato un teaser in cui vediamo un mattoncino LEGO LED che anticipa una news in arrivo il 26 giugno.

LEGO ha da poco rilasciato un teaser video in cui vediamo un mattoncino che potremmo chiamare LEGO LED in cui si illuminano sia i contorni sia gli stud come se fossero LED e con sotto indicato “26 June 2021“.

Questo potrebbe essere il risultato dei test condotti durante il LEGO World di febbraio 2020 durante il quale erano apparse sugli scaffali del negozio interno le scatole di “upgrade” di alcuni modelli LEGO come la Ford Mustang, la Casa sull’albero LEGO Ideas, il castello di Hogwarts ed il Downtown Diner, in cui veniva mostrato con al suo interno dei LED per illuminarlo.

Le scatole, come si scoprì successivamente, erano vuote ed era solo un test messo in atto dal LEGO Lead User Lab, ovvero un progetto messo in atto da LEGO per testare prototipi di nuove idee da immettere sul mercato. E queste scatole ne facevano parte così come il contest visto in agosto in cui eravamo chiamati ad esprimere il nostro parere su un fantomatico set upgrade della Porsche LEGO Technic 42096, per renderla un auto a guida autonoma tramite i sensori MINDSTORM.

Questo video teaser quindi potrebbe portarci, il 26 giugno, a scoprire che i feedback ottenuti durante il LEGO World del 2020 hanno portato alla realizzazione vera di questi upgrade che puntano a rendere luminosi alcuni set LEGO ufficiali.