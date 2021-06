LEGO Ideas Typewriter, svelata la tanto attesa macchina da scrivere vintage 21327

Finalmente LEGO ha tolto i veli e ci mostra in tutta la sua iconica bellezza il set LEGO Ideas Typewriter 21327 nata dall’idea dell’AFOL Steve Guinness e grazie alla quale, un anno fa, veniva annunciata come vincitrice della Third Review 2019 contenente “solo” dodici progetti.

La Typewriter dell’inglese Steve venne scelta assieme al progetto del set della serie tv americana Seinfeld di Brent Waller ed alla casa del film Mamma ho perso l’aereo (Home Alone) di Alex Storozhuk.

Il set, composto da 2079 pezzi riproduce in scala 1:1 (alta 12 cm, e con la base quadrata di 27 cm x 27 cm) una vecchia macchina da scrivere usata addirittura anche dal fondatore del Gruppo LEGO, Ole Kirk Christiansen e sarà disponibile dal 16 giugno per i clienti VIP e dal 1° luglio per tutti.

Riguardo al prezzo, come sempre anche in questo caso i rumors avevano pienamente ragione. Costerà infatti 199,99 Eur.

La replica che andremo a realizzare con il set LEGO Ideas Typewriter ci permetterà di poter addirittura inserire un vero foglio di carta al suo interno che verrà fatto passare attorno al rullo e premendo le varie lettere si azionerà un meccanismo che “imiterà” il vero meccanismo di scrittura e farà scorrere il rullo a sinistra.

Tra le curiosità di questo set, c’è sicuramente la lettera, contenuta all’interno della scatola del set, scritta e firmata da Thomas Kirk Kristiansen (chissà se le avrà firmate tutte a mano) ed il nastro del colore rosso e nero che in quanto pezzo LEGO ufficiale, risulta essere molto particolare.

Proseguiamo ora col comunicato stampa dell’annuncio.

IL GRUPPO LEGO SVELA IL NUOVO ELEGANTE SET DELLA MACCHINA DA SCRIVERE BASATO SUL DESIGN VINCENTE DEI FAN

Il Gruppo LEGO ha rivelato il nuovo set LEGO® Ideas Typewriter che è destinato a deliziare i parolieri più esperti e gli appassionati di tutto ciò che è vintage. Progettata dal fan di LEGO, Steve Guinness di Chester, Regno Unito, come parte della piattaforma LEGO® Ideas, la LEGO Ideas Typewriter è basata su un modello di macchina da scrivere contemporanea di un’epoca passata, inclusa quella utilizzata dal fondatore del LEGO Group Ole Kirk Christiansen.

Progettata in modo complesso per rispecchiare la funzione e la tattilità di una macchina da scrivere classica, la macchina da scrivere LEGO Ideas presenta una barra centrale che si solleva ogni volta che viene premuto un tasto lettera, collegata al carrello che si sposta durante la digitazione, nonché un rullo di stampa in cui può essere inserita della carta vera.

Con un appropriato cenno all’arte perduta della scrittura delle lettere, il set LEGO Typewriter di alta qualità include anche una lettera scritta e firmata da Thomas Kirk Kristiansen, presidente del Gruppo LEGO e membro della quarta generazione della famiglia che ancora possiede il brand LEGO.

Il concetto originale per la macchina da scrivere è arrivato attraverso la presentazione dell’AFOL Steve Guinness alla piattaforma LEGO Ideas, un’iniziativa LEGO che prende nuove idee che sono state immaginate e votate dai fan e le trasforma in realtà. Discutendo della sua idea, Steve ha dichiarato: “Volevo creare qualcosa di totalmente diverso da qualsiasi cosa LEGO avesse mai fatto prima e mostrare che puoi davvero realizzare qualsiasi cosa con LEGO. Ho comprato una macchina da scrivere vintage per le mie ricerche e poi ho giocato con i mattoni e il meccanismo fino a quando non ero soddisfatto del design. Spero che porti nostalgia ai fan adulti come me, e meraviglia e curiosità ai fan più giovani che potrebbero non aver mai visto una vera macchina da scrivere!”

Mentre il concetto di macchina da scrivere risale all’inizio del XVIII secolo, il design di Steve e lo sviluppo del team di progettazione LEGO catturano gli spunti stilistici delle moderne macchine da scrivere del XX secolo, che hanno ancora un seguito di culto oggi.

Federico Begher, vicepresidente del marketing globale di LEGO Group, ha commentato: “Non è difficile capire perché la macchina da scrivere vintage abbia un fascino così duraturo e l’incredibile replica di Steve è una storia di successo di LEGO Ideas assolutamente degna. Per molti, la fuga dal mondo connesso alla semplicità della macchina da scrivere è un’esperienza simile al processo consapevole di costruzione con i mattoncini LEGO. Qui, abbiamo un set LEGO che combina perfettamente questi due mondi e, come le sue controparti nella vita reale, è qualcosa che i fan di LEGO saranno orgogliosi di mostrare nelle loro case.”

La LEGO Typewriter è disponibile per l’acquisto dal 16 giugno 2021 tramite l’accesso anticipato LEGO VIP e sarà in vendita su LEGO.com/ideas dal 1° luglio.