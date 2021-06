The Flash: Andy Muschietti rivela il costume di Supergirl

Il regista Andy Muschietti ha mostrato su Instagram la prima immagine del costume di Supergirl in The Flash.

19—Giu—2021 / 9:46 AM

C’è attesa per il nuovo film DC Comics dedicato a The Flash, anche perché il lungometraggio mostrerà la prima apparizione nell’universo cinematografico DC di Supergirl, ed il regista Andy Muschietti ne ha approfittato per condividere sul suo Instagram la prima immagine ufficiale del costume del personaggo.

Più che il costume intero viene messo in grande rilievo il logo di Supergirl, ma si tratta comunque di un’immagine che incuriosisce molto chi aspetta l’uscita di The Flash.

A interpretare il character di Supergirl sarà l’attrice Sasha Calle. Si tratta della seconda apparizione cinematografica del personaggio considerando che nel 1984 uscì il film Supergirl – La ragazza d’acciaio con Helen Slater protagonista.

Attualmente sono in corso le riprese del lungometraggio dedicato a The Flash, ed il regista Andy Muschietti per mantenere alta l’attenzione degli appassionati ha già fatto vedere il logo del Flash protagonista, e del Batman di Michael Keaton.

Nel cast del film The Flash ritroveremo, oltre a Ezra Miller, Michael Keaton e Ben Affleck, anche Sasha Calle in una inedita versione di Supergirl, Kiersey Clemons (Iris West), Maribel Verdu (Nora Allen) e Ron Livingston (Henry Allen). L’uscita del film è prevista per novembre 2022.

