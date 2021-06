The Flash: presentato il logo di Ezra Miller nel film DC Comics

Dopo che è stato mostrato il logo del Batman di Michael Keaton, Andy Muschietti ha presentato, attraverso Instagram, una immagine di quello che è il logo del Flash di Ezra Miller in The Flash. Si tratta di un simbolo diverso da quello che il personaggio aveva in Justice League.

Qui sotto potete vedere il nuovo logo del protagonista di The Flash.

Così come si può notare dai dettagli sembra che il costume di Flash sia pieno di circuiti, che tendono a incrociarsi tutti quanti attorno al logo del supereroe.

Ricordiamo che la storia del lungometraggio si collegherà all’evento a fumetti Flashpoint, in cui Flash per salvare la madre dalla morte sconvolge il suo universo, e si ritrova in una linea temporale completamente alterata.

Nel cast di The Flash ritroveremo, oltre a Ezra Miller e Michael Keaton (il cui ruolo non sappiamo quanto sarà esteso) anche Ben Affleck (che dovrebbe effettivamente interpretare Bruce Wayne per l’ultima volta in questo film), Sasha Calle in una inedita versione di Supergirl, Kiersey Clemons (Iris West), Maribel Verdu (Nora Allen) e Ron Livingston (Henry Allen). L’uscita del film è prevista per novembre 2022.

