The Flash: il Batman di Michael Keaton in un teaser dal set del film

Le riprese di The Flash procedono presso i Leavesden Studios, in Inghilterra, e il regista Andy Muschietti ogni tanto lancia un singolare teaser. Dopo le sedie da set di Barry Allen e Bruce Wayne, ecco sbucare il simbolo di Batman.

Non una parola ad accompagnare la foto pubblicata su Instagram, né risulta molto comprensibile cosa effettivamente stiamo guardando: la placca al centro del costume / armatura del Batman che apparirà nel film? Uno stemma incastonato in qualcosa di non ancora definito? E cos’è quella macchia rossa sulla sinistra del simbolo, che sembra ricordare molto il sangue sulla spilla del Comico nell’iconico simbolo di Watchmen? Il riferimento sembra essere alla miniserie a fumetti The Button del 2017, un crossover proprio tra Batman e Flash che ha fatto da apripista per l’inserimento di Watchmen nella continuity DC.

Quel che è certo è che quello è il simbolo di Batman in Batman Returns, il film del 1992 diretto da Tim Burton con Michael Keaton protagonista.

Keaton che, come sappiamo, comparirà effettivamente nella pellicola nei panni di Bruce Wayne… o di Batman, o di entrambi? Non è ancora stato chiarito ma sappiamo già che The Flash sarà, almeno nel concept, ispirato alla saga Flashpoint, in cui Flash viaggia nel tempo e nello spazio per approdare su una Terra parallela in cui le cose sono molto diverse da come le ricorda.

Nel cast ritrovermo, oltre a Ezra Miller e Michael Keaton (il cui ruolo non sappiamo quanto sarà esteso) anche Ben Affleck (che dovrebbe effettivamente interpretare Bruce Wayne per l’ultima volta in questo film), Sasha Calle in una inedita versione di Supergirl, Kiersey Clemons (Iris West), Maribel Verdu (Nora Allen) e Ron Livingston (Henry Allen). L’uscita del film è prevista per novembre 2022.

Leggi anche: