Volkswagen, la guida autonoma si pagherà circa 7 euro all’ora

Non è un mistero che Volkswagen stia lavorando ad una guida autonoma di Livello 4 per le sue future vetture. Grazie ad una recente intervista rilasciata da uno dei dirigenti della casa automobilistica, ora sappiamo che VW intende far pagare l’uso del software di guida autonoma ad ore. Eh già, non sarà un optional con una tariffa una tantum.

A dirlo è Klaus Zellmer, a capo delle vendite e del marketing del brand Volkswagen. Se Tesla il suo pacchetto FSD lo fa pagare piuttosto caro – oggi viene venduto a quasi 9.000€ -, la casa automobilistica di Wolfsburg sceglie un altro approccio.

La guida autonoma si pagherà solamente quando è abilitata, con una tariffa inferiore a quella di un taxi o di un Uber. «Riguardo alla guida autonoma, al momento immaginiamo di offrirla con una tariffa oraria», ha detto Zellmer intervistato dalla rivista Die Welt.

Il dirigente si sbilancia al punto da ipotizzare un possibile prezzo:

Riteniamo probabile un prezzo attorno ai 7 euro per ora. Se per tre ore non hai voglia di guidare, puoi pagare 21 euro per farlo fare all’auto in autonomia.

Secondo Zellmer si tratterebbe di una buona strategia per rendere la tecnologia disponibile per tutti. Inutile dire che con la transizione delle case automobilistiche verso i SaaS, aziende come Volkswagen hanno trovato un nuovo modo per rendere le loro vetture una macchina da soli, anche molto dopo la loro uscita dalle concessionarie. Tesla ha fatto scuola anche su questo.

Nel frattempo, Volkswagen lavora alla sua Project Trinity: vettura elettrica ad altissima autonomia e dotata di un software di guida autonoma estremamente sofisticato (ma il prezzo non sarà proibitivo).