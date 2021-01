Volkswagen Project Trinity: “si parte da 35.000 euro”, l’azienda fa chiarezza

Volkswagen fa chiarezza su Project Trinity, l’auto elettrica che segnerà l’inizio di una nuova era. «Non costerà più di quanto i nostri clienti possano pagare».

Il CEO di Volkswagen la settimana scorsa ha annunciato ufficialmente Project Trinity, i piani della compagnia per un’elettrica estremamente sofisticata che dovrebbe uscire non prima del 2025.

I dettagli emersi ad oggi erano ovviamente scarsi, se non per il fatto che sappiamo che prenderà parte della tecnologia (come il pianale) dal Progetto Artemis di Audi. Ci si aspetta inoltre che l’auto offra una qualche forma di guida autonoma (o assistita, quindi una Level 2+) particolarmente avanzata, almeno rispetto agli standard odierni.

Proprio per queste ragioni, si era parlato di un veicolo di fascia premium. Oggi però un dirigente di Volkswagen ha fatto maggiore chiarezza. Project Trinity sarà una super-elettrica, sì, ma con un prezzo estremamente più accessibile di quanto ci si sarebbe potuto aspettare.

A dirlo è Dralf Brandstätter, responsabile del marchio Volkswagen. Brandstätter ha smentito categoricamente che il prezzo della vettura possa in qualche modo contraddire la storia di Volkswagen — un brand con un posizionamento certamente diverso da altre aziende del gruppo, come Audi. «Non costerà più di quanto i clienti Volkswagen si possano permettere», ha detto al magazine tedesco Welt.

Sempre Dralf Brandstätter ha anche ipotizzato un probabile prezzo per il modello base del veicolo. Si parla di 35.000€.

Anche le dimensioni del veicolo saranno diverse da quello che ci si era immaginato. Il dirigente ha parlato di poco più di 4 metri di lunghezze. Insomma, non una berlina ma qualcosa di molto vicino alla Volkswagen ID.3.