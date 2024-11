CUPRA Tavascan dimostra di essere tra le auto più sicure sul mercato europeo, ottenendo un punteggio elevato in tutte e quattro le categorie: occupante adulto (89%), occupante bambino (86%), utenti della strada vulnerabili (80%) e assistenza alla sicurezza (79%). Il risultato del Tavascan segue i successi di CUPRA Formentor, CUPRA Leon e CUPRA Born.

La casa automobilistica spagnola continua a ottenere elevati punteggi di sicurezza nei test di sicurezza Euro NCAP. Il SUV coupé elettrico si unisce a CUPRA Formentor, CUPRA Leon e CUPRA Born per aver raggiunto il punteggio più alto possibile: ciò conferma la forza del brand a fornire le auto più sicure possibili.

CUPRA Tavascan integra un’ampia gamma di sistemi avanzati di assistenza alla guida e di sicurezza, tutti progettati per garantire che gli occupanti e gli utenti della strada vulnerabili siano tenuti lontani dai pericoli. Una suite di sistemi di bordo, tra cui il riconoscimento dei segnali stradali, il cruise control adattivo predittivo, l’adattamento intelligente della velocità, il side assist, il lane assist, l’avviso di uscita, l’assistenza all’uscita, il rilevamento della stanchezza e la telecamera eSmart per la visione posteriore, aiutano il conducente a rimanere vigile.

I test Euro NCAP spingono sempre di più le case automobilistiche a produrre veicoli più sicuri: nel corso degli anni i test sono stati aggiornati per assicurarsi che includano le procedure più recenti e comprendano le tecnologie più aggiornate disponibili.

La sicurezza è un pilastro fondamentale dell’approccio di CUPRA allo sviluppo dei veicoli, in quanto fornisce veicoli che non solo soddisfano le esigenze dei clienti, ma mettono anche il loro benessere in primo piano.